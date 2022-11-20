Характеристики товара
Описание
Максимальный размер столешницы: D800, 750*750
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес11.2 кг
- Материалсталь
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 750*750 мм
- Размер основания450 мм
- Цветчерный
Максимальный размер столешницы: D800, 750*750
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