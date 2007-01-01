Характеристики товара
Описание
Подстолье 4001 - это импортное стальное подстолье из премиального сегмента.
И порошковая покраска, которая создает на поверхности защитное полимерное покрытие, и в целом качество изготовления очень высокого уровня. Отличается самым большим диаметром основания из всех стальных подстолий - 450 мм. Надежное и устойчивое, причем по очень демократичной цене.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес11.2 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800 мм
- Материалсталь
- Размер основания450 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет