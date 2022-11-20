Товар в корзине. Перейти
подстолье ER 4001 - фото 1

подстолье ER 4001

Артикул: CH-050-020
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье ER 3100H
Подстолье ER 3100H
Следующий Подстолье ER 4005
Подстолье ER 3100H

Характеристики товара

Описание

Максимальный размер столешницы: D800, 750*750

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес11.2 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 750*750 мм
  • Размер основания450 мм
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье Алами МНК, круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69052
13 890 ₽Оптовая цена
5

Подстолье Алами МНК, круглое

Настоящее фото товара Подстолье Ковин D 430, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
16

Подстолье Ковин D 430

Настоящее фото товара Подстолье Ковин D 550, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
16

Подстолье Ковин D 550

Настоящее фото товара Подстолье Ковин D 600, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
9

Подстолье Ковин D 600

Настоящее фото товара Подстолье Кобе МН, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
9

Подстолье Кобе МН

Настоящее фото товара Подстолье Кобе М, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
11

Подстолье Кобе М

Основание для стола Лавака, черный муарНастоящее фото товара Основание для стола Лавака, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
3

Основание для стола Лавака, черный муар

Основание для стола Ландау, черный муарНастоящее фото товара Основание для стола Ландау, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
16

Основание для стола Ландау, черный муар

Основание для стола Лаурел, черный муарНастоящее фото товара Основание для стола Лаурел, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
11

Основание для стола Лаурел, черный муар

Основание для стола Лаурел, хром лакНастоящее фото товара Основание для стола Лаурел, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
17

Основание для стола Лаурел, хром лак

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Санлис HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
3

Стол Санлис HPL

Настоящее фото товара Система сидений на 5 мест Alice Bench, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от63 590
Оптовая цена
13

Система сидений на 5 мест Alice Bench, антрацит

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ ледНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от215 390
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед

Диван модульный ДэвисНастоящее фото товара Диван модульный Дэвис, произведённого компанией ChiedoCover
132 690
Оптовая цена
11

Диван модульный Дэвис

Стул Easy, велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Easy, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79032
6 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Easy, велюр темно-серый

В наличии 175 шт.
Комплект подушек для уличного стула, серыйНастоящее фото товара Комплект подушек для уличного стула, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
10

Комплект подушек для уличного стула, серый

Настоящее фото товара Комплект Вагамон, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
99 990
Оптовая цена
13

Комплект Вагамон, коричневый

Другие товары из разделамебель в стиле лофт
Стол Миллер 140Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
20

Стол Миллер 140

Стол Миллер 160Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
22

Стол Миллер 160

Обеденная группа LomondНастоящее фото товара Обеденная группа Lomond, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
27

Обеденная группа Lomond

Стол Edson MaxНастоящее фото товара Стол Edson Max, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
37Хит

Стол Edson Max