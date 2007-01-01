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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4001, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4001
54 оценки
5 590
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4001 - фото 1

Подстолье ЕР 4001

Артикул: CH-050-020
54 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес11.2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800 мм
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4001 - это импортное стальное подстолье из премиального сегмента.

И порошковая покраска, которая создает на поверхности защитное полимерное покрытие, и в целом качество изготовления очень высокого уровня. Отличается самым большим диаметром основания из всех стальных подстолий - 450 мм. Надежное и устойчивое, причем по очень демократичной цене.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес11.2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800 мм
  • Материалсталь
  • Размер основания450 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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