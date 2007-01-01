Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Фибер, 34 мм, Д800
15 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Столешница Фибер, 34 мм, Д800 - фото 1

Столешница Фибер, 34 мм, Д800

Артикул: CH-087-828
15 оценок
Основные характеристики
  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

44
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

46
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800

36
Фотография товара Стол Леви от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Леви, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590

Стол Леви

39
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х1000

10
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, 800х800

6
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1400х800

7
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д800

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье Обвязка №40/2, разборное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Обвязка №40/2, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Подстолье Обвязка №40/2, разборное

79
Фотография товара Подстолье Трапеция 1400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Трапеция 1400, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Подстолье Трапеция 1400

15
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
Распродажа
Фотография товара Подстолье Окто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Окто, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49026
12 790 ₽

Подстолье Окто

35
Фотография товара Подстолье Овал Дуо, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Овал Дуо, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Подстолье Овал Дуо, светло-серый

100
Фотография товара Подстолье 2141ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2141ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от50 390
Оптовая цена

Подстолье 2141ЕМ

10
В наличии 29 шт.
Фотография товара Подстолье 2176ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2176ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Подстолье 2176ЕМ

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2127ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
34 490

Подстолье 2127ЕМ, нержавеющая сталь

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье барное чугунное 1249ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Подстолье барное чугунное 1249ЕМ

74
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье ЕР 3056 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3056, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Подстолье ЕР 3056

95
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, круглая

45
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D700, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D700

32
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

45
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, блэквуд сатиновый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, блэквуд сатиновый

86
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, орех селект каминный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, орех селект каминный

99
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Столешница Корд HPL, 25 мм, 900х900

10
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1200х800

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 600х600

6
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 700х700

5
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600

8

Товар в корзине

Столешница Фибер, 34 мм, Д800
Столешница Фибер, 34 мм, Д800
6 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье Обвязка №40/2, разборное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Обвязка №40/2, разборное, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Подстолье Обвязка №40/2, разборное

79
Фотография товара Подстолье Трапеция 1400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Трапеция 1400, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Подстолье Трапеция 1400

15
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
Распродажа
Фотография товара Подстолье Окто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Окто, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49026
12 790 ₽

Подстолье Окто

35

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности