Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 900х900
15 оценок
10 790
Товар в корзине. Перейти
Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 900х900 - фото 1Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 900х900 - фото 2

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 900х900

Артикул: CH-087-895
15 оценок
Основные характеристики
  • Толщина25 мм
  • Материалдуб, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материалдуб, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

44
Фотография товара Комплект мебели для кафе Наполеон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Комплект мебели для кафе Наполеон

439
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000

43
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

44
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1100х700

14
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д900

7
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д1000, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д1000

14
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 700х700

11
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800

10
Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д700

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье 2190ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2190ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Подстолье 2190ЕМ

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье 1186ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1186ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Подстолье 1186ЕМ

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-105 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-105, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Подстолье Лофт-105

82
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Подстолье алюминиевое 1016ЕМ

56
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт, черное, 72,5 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт, черное, 72,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Подстолье Лофт, черное, 72,5 см

13
Настоящее фото товара Подстолье 4201, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Подстолье 4201

7
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 2128ЕМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
52 590

Подстолье 2128ЕМ, металл

6
Настоящее фото товара Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Подстолье Обвязка, с подвесами для стульев

89
Фотография товара Подстолье Дамаск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Подстолье Дамаск

46
Фотография товара Подстолье обеденное Грант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Грант, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Подстолье обеденное Грант

13
В наличии 43 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

39
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

43
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D600

44
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900

47
Фотография товара Столешница компактная Хелсинки оранжево-коричневая 120*80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки оранжево-коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки оранжево-коричневая 120*80

7
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, Д800

6
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700

8
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000

7
Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д700

8

Товар в корзине

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 900х900
Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, 900х900
10 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье 2190ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2190ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Подстолье 2190ЕМ

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье 1186ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1186ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Подстолье 1186ЕМ

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-105 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-105, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Подстолье Лофт-105

82
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Подстолье алюминиевое 1016ЕМ

56
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности