Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д700
5 оценок
8 690
Товар в корзине. Перейти
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д700 - фото 1

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д700

Артикул: CH-087-915
5 оценок
Основные характеристики
  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, бук, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина18 мм
  • Материалфанера, бук, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Столешница HPL, квадратная, 25 мм

44
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

45
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

45
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

38
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д1200, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Столешница Фибер, 34 мм, Д1200

9
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Столешница Корд HPL, 25 мм, 900х900

10
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 900х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 900х900

12
Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д600

14
Фотография товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1100х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1100х700, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 1100х700

8

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь

5
В наличии 16 шт.
Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1001 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1001

75
Фотография товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 6107 журнальное, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Подстолье 6107 журнальное

6
Настоящее фото товара Подстолье 3063В, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Подстолье 3063В

8
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4085, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Подстолье чугунное 4085

51
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 3012, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Подстолье чугунное 3012

98
Фотография товара Подстолье Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690

Подстолье Грэйс

31
Настоящее фото товара Подстолье 3070, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Подстолье 3070, золотой

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-97 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-97, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090

Подстолье Лофт-97

43

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

39
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ

31
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки коричневая 120*80

7
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Фибер, 34 мм, 700х700

15
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700

13
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800

10
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800

15
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900

9
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800

10
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 900х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 900х900

5

Товар в корзине

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д700
Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, Д700
8 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Подстолье 1297ЕМ, нержавеющая сталь

5
В наличии 16 шт.
Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1001 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1001

75
Фотография товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Подстолье, стол 2109ЕМ, нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 6107 журнальное, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Подстолье 6107 журнальное

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности