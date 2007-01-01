Характеристики товара
Описание
Функциональный журнальный столик Динг с ёмкостью для хранения — практичное решение для обустройства гостиной, спальни, прихожей, кухни. Компактный столик, напоминающий бочонок, составит гармоничную пару дивану, креслу, пуфу, банкетке.
Круглая столешница — массив дерева в экокоже. Столик смотрится легко и воздушно за счет «плетения» из металлических лент. Такая архитектура добавляет интереса к предмету и делает его акцентным. Столик Динг можно адаптировать к любым потребностям. На нем превосходно будут смотреться как кружки с напитками, так и вазы с цветами. Сочетание экокожи и металла добавит глубины и привлекательности интерьеру.
Материал столешницы - массив дерева обитый экокожей, материал каркаса - металл с лентами из экокожи.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота495 мм
- Диаметр420 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветзеленый, терракот
Параметры упаковки
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет