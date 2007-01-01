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Настоящее фото товара Столик журнальный Динг, терракотовый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Динг, терракотовый, зеленый
13 оценок
19 990
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Столик журнальный Динг, терракотовый, зеленый - фото 1Столик журнальный Динг, терракотовый, зеленый - фото 2Столик журнальный Динг, терракотовый, зеленый - фото 3Столик журнальный Динг, терракотовый, зеленый - фото 4

Столик журнальный Динг, терракотовый, зеленый

Артикул: CH-073-335
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота495 мм
  • Диаметр420 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Функциональный журнальный столик Динг с ёмкостью для хранения — практичное решение для обустройства гостиной, спальни, прихожей, кухни. Компактный столик, напоминающий бочонок, составит гармоничную пару дивану, креслу, пуфу, банкетке.

Круглая столешница — массив дерева в экокоже. Столик смотрится легко и воздушно за счет «плетения» из металлических лент. Такая архитектура добавляет интереса к предмету и делает его акцентным. Столик Динг можно адаптировать к любым потребностям. На нем превосходно будут смотреться как кружки с напитками, так и вазы с цветами. Сочетание экокожи и металла добавит глубины и привлекательности интерьеру.

Материал столешницы - массив дерева обитый экокожей, материал каркаса - металл с лентами из экокожи.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота495 мм
  • Диаметр420 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветзеленый, терракот

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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