Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Тея, белый, ножки деревянные, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тея, белый, ножки деревянные
15 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стол Тея, белый, ножки деревянные - фото 1Стол Тея, белый, ножки деревянные - фото 2Стол Тея, белый, ножки деревянные - фото 3

Стол Тея, белый, ножки деревянные

Артикул: CH-087-975
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Тея, серый, ножки черные
Фотография товара Стол Тея, серый, ножки черные от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Тея, дуб вотан, ножки черные
Фотография товара Стол Тея, дуб вотан, ножки черные от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Тея— это стильное, современное решение для кухни, в котором сочетаются технологичность, эстетика премиум-класса и практичность повседневного использования. Создан в России, разработан для тех, кто ценит порядок, долговечность и современный дизайн

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветкоричневый, белый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стол Мохито белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99010
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито белый

26
В наличии 45 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Стол Лидер 23, круглый

457
Фотография товара Стол Монте К 100, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Стол Монте К 100, Орех/Слоновая кость

15
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49025
3 290 ₽

Стол Лидер 9, д700, орех, белый

8
Настоящее фото товара Стол круглый, ольха, антрацит, D90, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Стол круглый, ольха, антрацит, D90

7
Фотография товара Стол обеденный Orden, серый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Orden, серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
59 690

Стол обеденный Orden, серый мрамор

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Rudolf круглый раскладной, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rudolf круглый раскладной, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
19 79019
24 420 ₽

Стол Rudolf круглый раскладной, белый мрамор

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Kessi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Kessi, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Стол раздвижной Kessi

7
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый Rullo, круглый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стол пластиковый Rullo, круглый, белый

9
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стол Тиури, черный, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тиури, черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стол Тиури, черный, ножки черные

6
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Фотография товара Стол Тренд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Стол Тренд

164
Настоящее фото товара Стол журнальный круглый MAGIC 600, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол журнальный круглый MAGIC 600

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Laos ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Laos ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стол Laos ЛДСП

6
Фотография товара Стол Кофейный Chinos от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кофейный Chinos, произведённого компанией ChiedoCover
25 390

Стол Кофейный Chinos

6
Фотография товара Стол NeoDesk круглый, белый, 80 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол NeoDesk круглый, белый, 80 см, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Стол NeoDesk круглый, белый, 80 см

26
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стол СДЛ-153, алюминиевое подстолье, столешница нержавеющая сталь

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол из нержавеющей стали 1201ДМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол из нержавеющей стали 1201ДМ, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стол из нержавеющей стали 1201ДМ

10
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, фаерстоун, черный муар

10
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, белый муар

11

Товар в корзине

Стол Тея, белый, ножки деревянные
Стол Тея, белый, ножки деревянные
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности