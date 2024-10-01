Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Стопки «Бостон шот» – это универсальные рюмки, которые будут уместны при сервировки праздничного и повседневного стола. Сделаны из прочного материала, за счет определенной технологии обработки стекло устойчиво к появлению сколов, трещин и царапин. Несмотря на интенсивное использование рюмки не теряют свой первоначальный вид, поэтому их часто используют в барах и ресторанах. Стенки шотов полностью прозрачные и не искажают цвет напитка. За стопками легко ухаживать – их удобно мыть вручную, также допускается мойка в посудомоечной машине. Можно приобрести поштучно или упаковкой 6 штук. Объем 50 мл, высота 76 мм, диаметр 45 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота76 мм
- Диаметр45 мм
- Вес0,065 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт