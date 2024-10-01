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Стопка «Бостон шот» из стекла, 50 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Бостон шот» из стекла, 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-313
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Стопки «‎Бостон шот»‎ – это универсальные рюмки, которые будут уместны при сервировки праздничного и повседневного стола. Сделаны из прочного материала, за счет определенной технологии обработки стекло устойчиво к появлению сколов, трещин и царапин. Несмотря на интенсивное использование рюмки не теряют свой первоначальный вид, поэтому их часто используют в барах и ресторанах. Стенки шотов полностью прозрачные и не искажают цвет напитка. За стопками легко ухаживать – их удобно мыть вручную, также допускается мойка в посудомоечной машине. Можно приобрести поштучно или упаковкой 6 штук. Объем 50 мл, высота 76 мм, диаметр 45 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота76 мм
  • Диаметр45 мм
  • Вес0,065 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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