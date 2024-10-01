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Стопка «Лонгшамп», стекло хрустальное 40 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Лонгшамп», стекло хрустальное 40 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-317
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр43 мм
  • Вес0,065 кг
  • Объем0,04 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

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