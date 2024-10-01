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Стопка «Кристалл», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Кристалл», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Кристалл», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-197
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Стопка «Кристалл» оригинальная и удобная тара для подачи крепкого спиртного. Она имеет конусообразную форму и выполнена из прозрачного качественного стекла. Толстое дно позволяет длительное время поддерживать оптимальную температуру напитка.


У рюмки небольшая высота стенок, но при этом удобный для употребления напитков диаметр. Объем равен 50 мл. Производитель продумал стильный орнамент на поверхности стекла. Ромбовидные переплетения создают причудливые грани и заставляют материал искриться при свете солнца или искусственного освещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота54 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0,066 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

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