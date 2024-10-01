Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
Стопка «Кристалл» оригинальная и удобная тара для подачи крепкого спиртного. Она имеет конусообразную форму и выполнена из прозрачного качественного стекла. Толстое дно позволяет длительное время поддерживать оптимальную температуру напитка.
У рюмки небольшая высота стенок, но при этом удобный для употребления напитков диаметр. Объем равен 50 мл. Производитель продумал стильный орнамент на поверхности стекла. Ромбовидные переплетения создают причудливые грани и заставляют материал искриться при свете солнца или искусственного освещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота54 мм
- Диаметр50 мм
- Вес0,066 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт