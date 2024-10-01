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Стопка «Макассар», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Макассар», хрустальное стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-206
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 шутк.

Стопка Cristal D' arques – это стаканы из особого хрустального стекла, изготовленные во Франции. Производитель разработал серию рюмок «Макассар», чтобы подчеркнуть цвет и аромат напитков при подаче. Форма посуды напоминает стакан хайбол, имеет декор в виде граней и небольшой выемки, которая отделяет основную часть предмета от утолщенного дна. Объем 60 мл, при высоте 79 мм и диаметре 49 мм. Хрустальное стекло сочетает в себе преимущества двух материалов: оно блестит, как хрусталь и не слишком тяжелое, как стекло. Уникальный материал бесцветный, прозрачный и прочный. Рюмки из него выдерживают интенсивную эксплуатацию, не тускнеют, не покрываются царапинами. Все товары серии «Массакар» французского производителя можно заказать в нашем интернет магазине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота79 мм
  • Диаметр49 мм
  • Вес0,118 кг
  • Объем0,06 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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