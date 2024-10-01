Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 шутк.
Стопка Cristal D' arques – это стаканы из особого хрустального стекла, изготовленные во Франции. Производитель разработал серию рюмок «Макассар», чтобы подчеркнуть цвет и аромат напитков при подаче. Форма посуды напоминает стакан хайбол, имеет декор в виде граней и небольшой выемки, которая отделяет основную часть предмета от утолщенного дна. Объем 60 мл, при высоте 79 мм и диаметре 49 мм. Хрустальное стекло сочетает в себе преимущества двух материалов: оно блестит, как хрусталь и не слишком тяжелое, как стекло. Уникальный материал бесцветный, прозрачный и прочный. Рюмки из него выдерживают интенсивную эксплуатацию, не тускнеют, не покрываются царапинами. Все товары серии «Массакар» французского производителя можно заказать в нашем интернет магазине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота79 мм
- Диаметр49 мм
- Вес0,118 кг
- Объем0,06 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт