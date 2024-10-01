Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
На стекольном заводе опытные мастера разработали особый состав материала, который обеспечивает прочность изделиям и долговечность.
Стаканы и бокалы этого бренда не покрываются царапинами и потертостями при интенсивной эксплуатации. Особенно популярны стопки объемом по 50 мл. В описании указана высота 62 мм, диаметр 48 мм. Посуда из стекла прозрачная и бесцветная, дополнена декором в виде нескольких широких граней. Днище утолщенное и устойчивое.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота62 мм
- Диаметр48 мм
- Вес0,084 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт