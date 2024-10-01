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Стопка «Стиль», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Стиль», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Стиль», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-307
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

На стекольном заводе опытные мастера разработали особый состав материала, который обеспечивает прочность изделиям и долговечность.


Стаканы и бокалы этого бренда не покрываются царапинами и потертостями при интенсивной эксплуатации. Особенно популярны стопки объемом по 50 мл. В описании указана высота 62 мм, диаметр 48 мм. Посуда из стекла прозрачная и бесцветная, дополнена декором в виде нескольких широких граней. Днище утолщенное и устойчивое.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота62 мм
  • Диаметр48 мм
  • Вес0,084 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

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