Характеристики товара
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Carol, терракотовый
Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Обеденный стул Чико, черный
Стул Emma, серый