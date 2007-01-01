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Стул Мирн, мягкий, бирюзовый - фото 1Стул Мирн, мягкий, бирюзовый - фото 2

Стул Мирн, мягкий, бирюзовый

Артикул: CH-073-623
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем и спинкой. Стул собирается из переднего, заднего комбинатов и боковых царг на винтовые стяжки, сиденье и спинка крепится при сборке стула. Фурнитура видимая.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота990 мм
  • Материалфанера, ткань, МДФ, ДВП, поролон
  • Материал сиденьяМДФ, ткань, поролон
  • Материал каркасадерево, береза
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки785 мм
  • Высота упаковки95 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки6 кг

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