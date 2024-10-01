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Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа - фото 1Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа - фото 2Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа - фото 3Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа - фото 4

Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа

Артикул: CH-063-519
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кожаный стул Barrie всегда будет выгодно смотреться в интерьере, подчеркивая вкус и статус владельца.Модель отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Стиль, в котором он выполнен, можно охарактеризовать как мягкая геометрия! Прямоугольное сиденье, высокая спинка с небольшим уклоном назад делают стул невероятно удобным. Высокие подлокотники в дизайне стула как дополнительная опция для еще большего комфорта. Главная особенность модели – плавный переход спинки в сиденье, образующий мягкий изгиб. Ножки обеденного стула, также обтянутые кожей, создают единый образ и являются визуальным продолжением сиденья.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, коричневый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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