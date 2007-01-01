Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Веста с мягкой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Веста с мягкой спинкой
10 оценок
1 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Веста с мягкой спинкой - фото 1Стул Веста с мягкой спинкой - фото 2Стул Веста с мягкой спинкой - фото 3Стул Веста с мягкой спинкой - фото 4Стул Веста с мягкой спинкой - фото 5Стул Веста с мягкой спинкой - фото 6Стул Веста с мягкой спинкой - фото 7
NEW

Стул Веста с мягкой спинкой

Артикул: CH-081-897
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота890 мм
  • Вес3.95 кг
  • Материалметалл
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Вес3.95 кг
  • Материалметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стул Такер полубарный, серый деревянный

35
Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от2 330
Оптовая цена

Стул Тюльпан на металлокаркасе

131
Настоящее фото товара Стул Кавалла голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Кавалла голубой, белый

36
Распродажа
Фотография товара Стул Harbour, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Harbour, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49037
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Harbour, черный

26
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39052
15 290 ₽Оптовая цена

Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас

10
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, черный

12
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, экокожа, коричневый

12
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, оранжевый

11
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, сиреневый

10
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, красный

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
В наличии 22 шт.
Фотография товара Диван Iggi трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iggi трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена

Диван Iggi трехместный

44
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), серый

14
Фотография товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490

Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная

14
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб

45
Фотография товара Диван Loop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Loop, произведённого компанией ChiedoCover
58 890
Оптовая цена

Диван Loop

15
Фотография товара Стул Одди, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Одди, велюр светло-серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кушетка Gandi, box венге, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box венге, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box венге, зеленый

44
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ

89
Фотография товара Диван Бетрон 6134, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон 6134, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон 6134, серый

6

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Рансол дымчатый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рансол дымчатый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от9 5906
10 190 ₽Оптовая цена

Стул Рансол дымчатый / черный глянец

50
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Фотография товара Стул Мия, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Мия, белый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Франк ПМ чёрный/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ чёрный/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк ПМ чёрный/коричневый

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от28 7906
30 490 ₽Оптовая цена

Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба

6
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Nepal-p, серый, велюр, черный каркас

6
В пути 16 шт.
Фотография товара Стул Дилл, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дилл, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Дилл, серый, велюр, черный каркас

7
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Cadence Serene коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cadence Serene коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Cadence Serene коричневый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Easy серый, с ножками под дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy серый, с ножками под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Easy серый, с ножками под дерево

11
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Деревянный стул Фабиано шоколад / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Фабиано шоколад / орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Деревянный стул Фабиано шоколад / орех

11

Товар в корзине

Стул Веста с мягкой спинкой
Стул Веста с мягкой спинкой
1 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
В наличии 22 шт.
Фотография товара Диван Iggi трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Iggi трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена

Диван Iggi трехместный

44
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), серый

14
Фотография товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490

Диван Albert, велюр Velutto 77, ножки бук, морилка черная

14

Акции для вас

Новость от 03.01.2019 Стулья Кроссбэк - Новинка производства
Стулья Кроссбэк - Новинка производства

или CROSS-BACK - натуральное дерево, лаконичный дизайн, узнаваемый стиль

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.09.2023 Стильное решение: Столы обеденные
Стильное решение: Столы обеденные

Перейдите, чтобы узнать подробности