Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный
8 390
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 1
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 2
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 3
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 4
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 5
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 6
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 7
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 8
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный - фото 9

Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный

Артикул: CH-081-633
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Бэнбу с вращающимся каркасом и сиденьем из матового велюра Инновационный комфорт и мобильность для современного интерьера Этот стильный стул сочетает в себе тактильно приятный велюр, уютное сиденье с функцией вращения и исключительную устойчивость. Идеальное решение для обеденной зоны, где важны уют, долговечность и возможность легко менять положение. Сиденье из матового велюра ✔ Плотность ткани 251 г/м² – гарантия долговечности и сохранения формы ✔ Устойчивость к истиранию 60 000 циклов – материал рассчитан на интенсивное использование ✔ Гладкая матовая поверхность, приятная на ощупь – комфорт в любое время года ✔ Легкий в уходе и практичный материал Дизайн и конструкция Каркас: Высококачественный фанерный каркас с плотным поролоновым наполнителем для оптимальной поддержки и комфорта Функциональность: Сиденье вращается на 180 градусов для большего удобства и мобильности Ножки: Утолщенный диаметр ножки и защитные накладки для максимальной устойчивости и защиты напольного покрытия Прочность: Конструкция выдерживает нагрузку до 130 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Тип ножекконусные, крутящаяся основа
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный
Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный
8 390
