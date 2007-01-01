Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Solaia, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Solaia, красный
10 оценок
6 990
Стул Solaia, красный - фото 1Стул Solaia, красный - фото 2Стул Solaia, красный - фото 3Стул Solaia, красный - фото 4Стул Solaia, красный - фото 5

Стул Solaia, красный

Артикул: CH-079-951
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материалы и исполнение

Стул Solaia выполнен из прочного металлического каркаса и обтянут PE twist rattan — искусственным ротангом на основе полиэтиленового сырья. Такой материал имитирует плетение из веревки, но при этом обладает значительно более высокими эксплуатационными свойствами. Он полностью водонепроницаем, устойчив к ультрафиолету (до 2000 часов воздействия без выцветания), легко очищается водой. Это делает стул идеальным выбором для использования на открытом воздухе — он не боится влаги, жары и солнца.

Комфорт и эргономика Удобное сиденье и широкая плетёная спинка обеспечивают комфортную посадку. Подлокотники служат дополнительной опорой для рук. Высота сиденья — 44 см, что подойдёт большинству пользователей.

Практичность и функциональность Максимальная нагрузка составляет до 200 кг — прочная и устойчивая конструкция надёжна в эксплуатации. Стулья можно стопировать, что удобно для хранения и перемещения. Уход за моделью не требует усилий — достаточно протереть влажной тряпкой или промыть водой.

Место использования Стул Solaia подходит для дачи, сада, террасы, балкона, у бассейна, а также для использования в коммерческих пространствах — кафе, ресторанах и отелях. Универсальный дизайн впишется как в современный, так и в более традиционный уличный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
