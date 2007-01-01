Характеристики товара
Описание
Материалы и исполнение
Стул Solaia выполнен из прочного металлического каркаса и обтянут PE twist rattan — искусственным ротангом на основе полиэтиленового сырья. Такой материал имитирует плетение из веревки, но при этом обладает значительно более высокими эксплуатационными свойствами. Он полностью водонепроницаем, устойчив к ультрафиолету (до 2000 часов воздействия без выцветания), легко очищается водой. Это делает стул идеальным выбором для использования на открытом воздухе — он не боится влаги, жары и солнца.
Комфорт и эргономика Удобное сиденье и широкая плетёная спинка обеспечивают комфортную посадку. Подлокотники служат дополнительной опорой для рук. Высота сиденья — 44 см, что подойдёт большинству пользователей.
Практичность и функциональность Максимальная нагрузка составляет до 200 кг — прочная и устойчивая конструкция надёжна в эксплуатации. Стулья можно стопировать, что удобно для хранения и перемещения. Уход за моделью не требует усилий — достаточно протереть влажной тряпкой или промыть водой.
Место использования Стул Solaia подходит для дачи, сада, террасы, балкона, у бассейна, а также для использования в коммерческих пространствах — кафе, ресторанах и отелях. Универсальный дизайн впишется как в современный, так и в более традиционный уличный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.8 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет