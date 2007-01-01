Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Alice — это стильный акцент для любого интерьера. Светлая рогожка, плавные линии корпуса и устойчивое металлическое основание делают эту модель отличным решением для кухни, гостиной, офиса или кафе.
Комфорт и функциональность
Мягкое сиденье и эргономичная спинка обеспечивают удобную посадку, а встроенный пружинный блок отвечает за дополнительную упругость и долговечность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и форму даже при ежедневной эксплуатации.
Вращающийся механизм с возвратом
Модель оснащена поворотно-возвратным механизмом на 180°, благодаря которому стул автоматически возвращается в исходное положение. Это особенно удобно для обеденных и переговорных зон.
Практичные материалы
Обивка из рогожки не только приятна на ощупь, но и устойчива к износу. Материал легко очищается от загрязнений, а благодаря плотной текстуре сохраняет презентабельный внешний вид. Основание выполнено из прочного металла с порошковым покрытием в чёрном цвете, которое устойчиво к царапинам и сколам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина635 мм
- Высота875 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес9.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки21.50 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет