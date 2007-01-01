Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Alice, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Alice, коралловый
6 оценок
13 990
Стул Alice, коралловый - фото 1Стул Alice, коралловый - фото 2Стул Alice, коралловый - фото 3Стул Alice, коралловый - фото 4Стул Alice, коралловый - фото 5

Стул Alice, коралловый

Артикул: CH-079-887
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Alice — это стильный акцент для любого интерьера. Светлая рогожка, плавные линии корпуса и устойчивое металлическое основание делают эту модель отличным решением для кухни, гостиной, офиса или кафе.

Комфорт и функциональность
Мягкое сиденье и эргономичная спинка обеспечивают удобную посадку, а встроенный пружинный блок отвечает за дополнительную упругость и долговечность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и форму даже при ежедневной эксплуатации.

Вращающийся механизм с возвратом
Модель оснащена поворотно-возвратным механизмом на 180°, благодаря которому стул автоматически возвращается в исходное положение. Это особенно удобно для обеденных и переговорных зон.

Практичные материалы
Обивка из рогожки не только приятна на ощупь, но и устойчива к износу. Материал легко очищается от загрязнений, а благодаря плотной текстуре сохраняет презентабельный внешний вид. Основание выполнено из прочного металла с порошковым покрытием в чёрном цвете, которое устойчиво к царапинам и сколам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес9.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

