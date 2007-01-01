Характеристики товара
Описание
Барный стул Клеар — стильная и современная модель, созданная по гнутоклеёной технологии, что обеспечивает плавные линии и прочность конструкции. Спинка и сиденье выполнены как единая изогнутая деталь и облицованы натуральным дубовым шпоном, подчеркивающим естественную текстуру древесины.
Металлические опоры окрашены в черную порошковую краску с эффектом черный муар, что придаёт стулу устойчивость, долговечность и изысканный внешний вид. Барный стул Клеар идеально впишется в интерьер кухни, барной зоны или кафе, сочетая комфорт и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалдуб, металл, шпон
- Материал сиденьяшпон дуба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет