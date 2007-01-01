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Настоящее фото товара Стул Месси зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Месси зеленый
9 оценок
15 0906
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Месси зеленый

Артикул: CH-078-520
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Месси, выполненный в суперактуальном в этом сезоне пыльно-зеленом оттенке, сочетает в себе минимализм с функциональностью, а сдержанная цветовая гамма здесь дополнена сверкающим акцентом. Легкие и изящные ножки стула выполнены из стали, что позволяет ему выдерживать до 150 килограммов нагрузки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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