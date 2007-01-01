Характеристики товара
Описание
Стул Месси, выполненный в суперактуальном в этом сезоне пыльно-зеленом оттенке, сочетает в себе минимализм с функциональностью, а сдержанная цветовая гамма здесь дополнена сверкающим акцентом. Легкие и изящные ножки стула выполнены из стали, что позволяет ему выдерживать до 150 килограммов нагрузки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина590 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет