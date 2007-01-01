Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Turn, пластик, капучино
Стул Turn, пластик, капучино
6 оценок
6 890
Товар в корзине.
Стул Turn, пластик, капучино - фото 1Стул Turn, пластик, капучино - фото 2Стул Turn, пластик, капучино - фото 3Стул Turn, пластик, капучино - фото 4Стул Turn, пластик, капучино - фото 5Стул Turn, пластик, капучино - фото 6

Стул Turn, пластик, капучино

Артикул: CH-066-833
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина540 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.
Предыдущий товар в категории Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.
Следующий Стул ткань сетка черная, спинка зеленая
Фотография товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Turn изготовлен из 100% натуральных материалов.

Материал изготовления: цельнолитой пластик. Очень прочный и гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, влаге, износу и перепадам температур

Этот стул отлично подойдет для дома, офиса, отелей, кафе и ресторанов.

и украсит интерьер с любым стилевым решением.



Максимальная нагрузка – до 150 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.



Внимание! Отгрузка от 2 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

