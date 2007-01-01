Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Старс В.С, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Старс В.С, велюр черный
12 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Старс В.С, велюр черный - фото 1

Стул Старс В.С, велюр черный

Артикул: CH-079-421
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Старс» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽

Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки

89
Фотография товара Стул Тюльпан, серый, основание золотое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый, основание золотое, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Стул Тюльпан, серый, основание золотое

50
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, серый велюр

53
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Turin, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19048
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Turin, чёрный

74
В наличии 6 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, красная кожа

94
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Save, оранжевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Save, оранжевый велюр

11
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, хром

14
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Сross square, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Phaeton Сross square

5
В наличии 16 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99014
5 790 ₽

Стул Солар, ножки металл черный муар, велюр бежевый 305

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Честер, экокожа Спейс Бренди, ножки бук морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Честер, экокожа Спейс Бренди, ножки бук морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990

Кресло Честер, экокожа Спейс Бренди, ножки бук морилка венге

14
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

26
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Риво, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Риво, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло лаунж Риво, мокка

10
В наличии 2 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Кресло Finer, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, белый велюр

12
Фотография товара Кресло Лора орех, фиолетовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора орех, фиолетовое

33
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Blue

14
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Кресло посетителя AL752V, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло посетителя AL752V, экокожа

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная

10
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, фиолетовый

12
Фотография товара Кресло Ноотропик, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, бежевый

9

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, красный

92
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Марс, бежевый велюр/ черный каркас

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби велюр светло-бежевый Велутто - 04, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби велюр светло-бежевый Велутто - 04, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби велюр светло-бежевый Велутто - 04, светлый орех

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная

99
Фотография товара Стул Verno, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Стул Verno, зеленый

99
В пути 2493 шт.
Фотография товара Стул Скай профиль, велюр Mustard, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай профиль, велюр Mustard, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Скай профиль, велюр Mustard, каркас черный

14
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Elis Conus, бежевый

6
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Wood, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стул Phaeton Wood

7
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Сross square, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Сross square, желтый

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Сан серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сан серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290

Стул Сан серый

13
В наличии 38 шт.

Товар в корзине

Стул Старс В.С, велюр черный
Стул Старс В.С, велюр черный
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Честер, экокожа Спейс Бренди, ножки бук морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Честер, экокожа Спейс Бренди, ножки бук морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990

Кресло Честер, экокожа Спейс Бренди, ножки бук морилка венге

14
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

26
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Риво, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Риво, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло лаунж Риво, мокка

10
В наличии 2 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Кресло Finer, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, белый велюр

12

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности