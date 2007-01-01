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Настоящее фото товара Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание
9 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание - фото 1Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание - фото 2Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание - фото 3Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание - фото 4Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание - фото 5Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание - фото 6Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание - фото 7

Стул барный Лоррен, серый шенилл, черное основание

Артикул: CH-088-436
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес6.34 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки14.5 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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