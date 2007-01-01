Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина530 мм
- Высота990 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес6.34 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14.5 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет