Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970/1170 мм
- Высота спинки290 мм
- Ширина450 мм
- Глубина360 мм
- Вес8.05 кг
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки16.10 кг
Стул Ницца барный
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Стул барный Флэш черный
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Стул пластиковый Cross, белый
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