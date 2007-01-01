Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Marinete, велюр, бежевый
14 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Marinete, велюр, бежевый - фото 1Стул Marinete, велюр, бежевый - фото 2Стул Marinete, велюр, бежевый - фото 3Стул Marinete, велюр, бежевый - фото 4Стул Marinete, велюр, бежевый - фото 5
NEW

Стул Marinete, велюр, бежевый

Артикул: CH-079-867
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Cтул Vitra, терракотовый, черный
Фотография товара Cтул Vitra, терракотовый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Казбеги серый, белый
Фотография товара Стул Казбеги серый, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Felix — это сочетание уюта и лаконичного дизайна, идеально подходящее для кухни, балкона, дачи или интерьера кафе. Его мягкое сиденье, обитое приятным на ощупь велюром, приглашает к долгим завтракам и уютным беседам. Оранжевый оттенок добавляет интерьеру теплоты и уюта. Эргономичная форма спинки с легкой изогнутостью и глубокая посадка обеспечивают комфортную поддержку. Геометрическая стежка придает модели стильный объемный эффект, а визуально сглаженные формы делают силуэт особенно современным. Ножки выполнены из прочного металла в чёрном цвете, что обеспечивает устойчивость и визуальный контраст с обивкой. Модель отлично впишется как в минималистичный, так и в более уютный интерьер. Стул не имеет подлокотников, что делает его компактным решением для ограниченных пространств и позволяет легко задвигать под стол. Его удобно использовать в домашних и общественных зонах, где важны комфорт, практичность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ

56
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)

122
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Монарх NEW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99040
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Монарх NEW зеленый

83
В наличии 130 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Irys, черный/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Irys, черный/ черный

53
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89025
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
В корзине
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В корзине
Фотография товара Стул Franc, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, бежевый

83
В наличии 13 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Элайджа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, серый

8
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19019
7 590 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix

13
В наличии 22 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас

15
В наличии 32 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

34
В наличии 18 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

43
В корзине
Фотография товара Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый

36
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Бран дерево белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бран дерево белое, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол Бран дерево белое

77
В наличии 2 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Кухонный стол Варкаус, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Кухонный стол Варкаус, белый

12
В корзине
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

44
В корзине
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32
В корзине
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1500x800

43
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 100, Слоновая кость/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 79021
28 690 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 100, Слоновая кость/Натуральное дерево

13
В наличии 4 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стол Лофт Джимпи, 2000х1000, массив сосны, старинный орех, чёрный муар

6
В наличии 1 шт.
В корзине

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синие Совы

52
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Avior, серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Avior, серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59034
14 490 ₽Оптовая цена

Стул Avior, серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый

14
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Миранда орех/ромб бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда орех/ромб бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Миранда орех/ромб бежевый

12
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Айоне, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Айоне, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул Айоне, слоновая кость

9
В корзине
Фотография товара Стул Lisbon, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lisbon, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
32 590
Оптовая цена

Стул Lisbon, серо- бежевый

12
В наличии 37 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, серый new

10
В наличии 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), оранжевый

12
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый

13
В корзине
New
Фотография товара Стул Remedy, каркас белый, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас белый, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас белый, велюр черный

15
В корзине

Товар в корзине

Стул Marinete, велюр, бежевый
Стул Marinete, велюр, бежевый
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

34
В наличии 18 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

43
В корзине
Фотография товара Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый

36
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Бран дерево белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бран дерево белое, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол Бран дерево белое

77
В наличии 2 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено