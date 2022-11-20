Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес5,4 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветголубой, бежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Кресло Клуб
Кресло Виго
Кресло Дакота
Кресло пластиковое складное Acquamarina, кофе
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками
Стул Танго, велюр синий