Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый
13 оценок
38 890
Товар в корзине. Перейти
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый - фото 1Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый - фото 2Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый - фото 3Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый - фото 4Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый - фото 5

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый

Артикул: CH-087-569
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые
Фотография товара Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роза, оливковый, ножки - лак
Фотография товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильная и простая модель выполненная из массива каучукового дерева. Обивка выполненна из велюра, это подарит интерьеру ощущение легкости и спокойствия. Подлокотники имеют комфортные, мягкие накладки из основной ткани.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота спинки500 мм
  • Вес12 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полукресло Флорида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Флорида

41
Фотография товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, рогожка с эффектом букле BUCKLE dark grey, чёрная морилка

96
Фотография товара Кресло Капри с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Капри с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Кресло Капри с подлокотниками

36
Фотография товара Кресло Riolo, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, темно-серый

34
Фотография товара Кресло Харви темно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Кресло Харви темно-бирюзовый

26
В наличии 84 шт.
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Black

15
В наличии 140 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3827/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Red

13
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody Mesh, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло офисное Cody Mesh, сетка серая

5
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
23 990

Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кресло Thesis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
54 490

Кресло Thesis, серый

6
В пути 1188 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Тони, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
10 090 ₽

Стул Тони, искусственный мех

83
Фотография товара Стул обеденный Grassy, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Grassy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стул обеденный Grassy, бежевый

10
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Ливерпуль Нью КФ, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Ливерпуль Нью КФ, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 690

Стул компьютерный Ливерпуль Нью КФ, серый

12
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл

5
Фотография товара Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Дрезден, букле Позитив 11, каркас Рал 9005

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Дон бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дон бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Дон бежевый

26
В наличии 89 шт.
Фотография товара Барный стул Эссель, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эссель, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Барный стул Эссель, белая кожа

75
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул Вентер, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, графит, произведённого компанией ChiedoCover
42 790

Стул Вентер, графит

9
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, афитап-компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиена, массив бука, афитап-компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Сиена, массив бука, афитап-компаньон

15
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, желтый

68

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Ессей, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, синий, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена

Кресло Ессей, синий

30
Фотография товара Кресло Варело, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр серый

42
Фотография товара Кресло Рэмо сосна, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо сосна, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо сосна, черное

42
Фотография товара Кресло Рэмо белая эмаль, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо белая эмаль, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо белая эмаль, серое

39
Фотография товара Кресло College H-916L-3/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-916L-3/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло College H-916L-3/Black

10
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг Чеир, велюр Велютто 63, металлическая опора

9
Фотография товара Кресло Клеон, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр черный

6
Фотография товара Кресло Маин, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Кресло Маин, бежевый

5
Новинка
Фотография товара Кресло Осама, розовый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Осама, розовый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Кресло Осама, розовый, пластик

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
41 790

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, бежевый

12

Товар в корзине

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый
38 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Тони, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
10 090 ₽

Стул Тони, искусственный мех

83
Фотография товара Стул обеденный Grassy, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Grassy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стул обеденный Grassy, бежевый

10
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Ливерпуль Нью КФ, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Ливерпуль Нью КФ, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 690

Стул компьютерный Ливерпуль Нью КФ, серый

12
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности