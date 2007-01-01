Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам белый
4 190
Артикул: CH-016-180
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья350 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки425 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки425 мм
  • Вес упаковки12.50 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

