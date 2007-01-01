Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина480 мм
- Высота830/1040 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья590/800 мм
- Вес5.52 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки425 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки425 мм
- Вес упаковки12.50 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет