Настоящее фото товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый
11 оценок
4 190
Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый

Артикул: CH-083-212
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья350 мм
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Вес5.52 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки425 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки425 мм
  • Вес упаковки12.50 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

