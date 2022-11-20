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Стул барный Марк, серый

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Стул барный Марк, зеленый

Характеристики товара

Описание

Основа барного стула Марк - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости.Мягкие формы сиденья, подлокотников и стеганой спинки обеспечат посетителю комфорт.

Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 600 х 535 х 510
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,16
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16

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Основные характеристики

  • Высота840/1050 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
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