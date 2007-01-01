Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный
64 оценки
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный - фото 1Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный - фото 2Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный - фото 3Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный - фото 4Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный - фото 5

Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный

Артикул: CH-031-507
64 оценки
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья350 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Лофт-11 барный
Фотография товара Табурет Лофт-11 барный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Ститч, вельвет серый
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота830/1040 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Вес5.52 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, пластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки425 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки425 мм
  • Вес упаковки12.50 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул барный Tolix Style, цвет по RAL

123
Фотография товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый

89
В наличии 12 шт.
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр синий

109
В наличии 37 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW Patchwork Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Patchwork Blue, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Patchwork Blue

32
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Красное, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Красное

36
Фотография товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио горчичный бархат ножки золото

42
Фотография товара Барный стул Круз , желтый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , желтый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Барный стул Круз , желтый глянец

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

59
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Амаури катания корица / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амаури катания корица / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Амаури катания корица / черный матовый

33
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (RAL7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена

Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (RAL7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая

45
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Тележка лофт Pulse, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена

Тележка лофт Pulse

11
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

49
Фотография товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600

33
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, серый

40
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Бомба, бежевый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Барный стул Бомба, бежевый глянец

38
В наличии 83 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39015
2 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Drezegomad серый полимер / светлый мусс

33
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross square барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross square барный, бежевый

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross conus барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross conus барный, зеленый

14
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, белый, серебряный

15
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, белый, серебряный

5
Фотография товара Стул барный Mio, коричневый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mio, коричневый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул барный Mio, коричневый, велюр

14
Фотография товара Стул Dezh, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh, барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стул Dezh, барный

8
Фотография товара Стул барный София, серый твид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, серый твид, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Стул барный София, серый твид

15
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, бежевый

26
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный
Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам черный
от 4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая

45
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Тележка лофт Pulse, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена

Тележка лофт Pulse

11
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50

Акции для вас

Новость от 01.08.2024 Стулья Kato - Экономия и удобство
Стулья Kato - Экономия и удобство

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.05.2022 Звездные товары
Звездные товары

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.08.2022 Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%
Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%

Актуальные модели мягких стульев по выгодным ценам