Характеристики товара
Описание
Барный стул «Хай-тек» бежевого цвета – воплощение всех достоинств одноименного стиля. Функциональная, эргономичная модель отличается оригинальным, лаконичным дизайном. Основа выполнена из хромированного металла, а сиденье необычной формы – из качественной экокожи. Удобство и ничего лишнего Стул создан в духе минимализма. Он обладает удобной конструкцией с механизмом газлифт, позволяющим регулировать высоту сиденья на уровне от 57 до 77 см и вращать его на 360°. Надежная опора диаметром 385 мм делает изделие очень устойчивым, несмотря на его небольшой вес (5,2 кг). Сидеть будет комфортно даже человеку крупной комплекции. Бежевый стул «Хай-тек» прослужит долгое время в условиях самой интенсивной эксплуатации в кафе или ресторане. При правильном уходе металлическая основа и экокожа высокого качества сохранят привлекательный вид на протяжении нескольких лет. Необычный дизайн Сложная геометрия, характерная для стиля хай-тек, стала основой дизайна барного стула. Нейтральный базовый оттенок позволяет создать гармоничный образ в интерьере модного ресторана, салона красоты или обычной кухни. Бежевый цвет – основа многих комбинаций. С его помощью можно отойти от стилевых принципов и выполнить необычный фьюжн-дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина395 мм
- Глубина395 мм
- Высота630 мм
- Ширина сиденья385 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья730 мм
- Высота посадочного места 730 мм
- Вес5.2 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасасталь
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекбарные ножки
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки440 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет