Настоящее фото товара Стул барный бежевый Хай-Тек, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный бежевый Хай-Тек
8 оценок
4 990
Стул барный бежевый Хай-Тек - фото 1Стул барный бежевый Хай-Тек - фото 2Стул барный бежевый Хай-Тек - фото 3

Стул барный бежевый Хай-Тек

Артикул: CH-080-748
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота630 мм
  • Ширина сиденья385 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Барный стул «Хай-тек» бежевого цвета – воплощение всех достоинств одноименного стиля. Функциональная, эргономичная модель отличается оригинальным, лаконичным дизайном. Основа выполнена из хромированного металла, а сиденье необычной формы – из качественной экокожи. Удобство и ничего лишнего Стул создан в духе минимализма. Он обладает удобной конструкцией с механизмом газлифт, позволяющим регулировать высоту сиденья на уровне от 57 до 77 см и вращать его на 360°. Надежная опора диаметром 385 мм делает изделие очень устойчивым, несмотря на его небольшой вес (5,2 кг). Сидеть будет комфортно даже человеку крупной комплекции. Бежевый стул «Хай-тек» прослужит долгое время в условиях самой интенсивной эксплуатации в кафе или ресторане. При правильном уходе металлическая основа и экокожа высокого качества сохранят привлекательный вид на протяжении нескольких лет. Необычный дизайн Сложная геометрия, характерная для стиля хай-тек, стала основой дизайна барного стула. Нейтральный базовый оттенок позволяет создать гармоничный образ в интерьере модного ресторана, салона красоты или обычной кухни. Бежевый цвет – основа многих комбинаций. С его помощью можно отойти от стилевых принципов и выполнить необычный фьюжн-дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
