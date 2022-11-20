Товар в корзине. Перейти
Стул Сент-Джонс, бежевый - фото 1Стул Сент-Джонс, бежевый - фото 2Стул Сент-Джонс, бежевый - фото 3Стул Сент-Джонс, бежевый - фото 4Стул Сент-Джонс, бежевый - фото 5Стул Сент-Джонс, бежевый - фото 6

Стул Сент-Джонс, бежевый

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сент-Джонс, черный
Стул Сент-Джонс, черный
Следующий Стул Эдмонтон, пластиковый, серый
Стул Сент-Джонс, черный

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 6

Вес 24,55 кг
Объем 0,178 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 81 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 7 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Стол Пальмира

Стол журнальный Д3Настоящее фото товара Стол журнальный Д3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
10

Стол журнальный Д3

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
21 000
Оптовая цена
13

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

В наличии 110 шт.
Стол раздвижной ИмператорНастоящее фото товара Стол раздвижной Император, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена
6

Стол раздвижной Император

Стол Фин 140 Кремовый, стекло/ Кремовый каркасНастоящее фото товара Стол Фин 140 Кремовый, стекло/ Кремовый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 000
Оптовая цена
5

Стол Фин 140 Кремовый, стекло/ Кремовый каркас

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
15

Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак

Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна, Latte, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена
8

Комплект мебели Равенна, Latte

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Эдмонтон, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
8

Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

В наличии 10 шт.
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
19 99017
23 990 ₽Оптовая цена
9

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

В наличии 57 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.