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Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево - фото 1Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево - фото 2

Стол Сканди М 90, Венге/Натуральное дерево

Артикул: CH-052-960
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, черный

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