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Тележка лофт Rocket - фото 1

Тележка лофт Rocket

Артикул: CH-067-196
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота850 мм
  • Вес60 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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