Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина500 мм
- Высота850 мм
- Вес60 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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