Характеристики товара
Описание
Стул полностью выполнен из технополимера, армированного стекловолокном.
Легко штабелируемый до 9 шт. - это универсальное решение для наружных условий, таких как пляжные бары и высокие столики на улице.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина465 мм
- Высота875 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки1160 мм
- Вес упаковки23.70 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет