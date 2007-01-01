Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет барный Royce, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет барный Royce, белый
13 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Табурет барный Royce, белый - фото 1Табурет барный Royce, белый - фото 2Табурет барный Royce, белый - фото 3Табурет барный Royce, белый - фото 4

Табурет барный Royce, белый

Артикул: CH-053-289
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бали, спинка шенилл Онтарио бамбо, велюр Тедди 023, ножки бук
Фотография товара Стул Бали, спинка шенилл Онтарио бамбо, велюр Тедди 023, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом
Фотография товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Дания 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59029
3 599 ₽

Стул Дания 25мм

122
  • сиреневый
  • красный, золотой
  • синий
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)

87
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

5
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас серебро, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас серебро, бордовый

14
Настоящее фото товара Стул Лэй, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Лэй, бордовый

10
  • Стул Лэй
  • бордовый
  • бирюзовый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул Софт, рогожка Арте 80 В серая, орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Софт, рогожка Арте 80 В серая, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
29 7904
30 990 ₽

Стул Софт, рогожка Арте 80 В серая, орех натуральный

7
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Шифт, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул кухонный Шифт, бежевый, черный

5
  • зеленый, черный
  • бежевый, черный
  • серый, черный
  • желтый, черный
В пути 239 шт.
Фотография товара Стул Барнли, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барнли, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул Барнли, белый, хром

5
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, велюр Реми 83, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Реми 83, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, велюр Реми 83, ножки металл черные

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый

6
Фотография товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый

9
В наличии 4 шт.В пути 825 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Джем со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Джем со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Стол раздвижной Джем со стеклом

7
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Даск, хаки, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стол обеденный Даск, хаки

11
В наличии 1 шт.В пути 649 шт.
Фотография товара Стол обеденный Троу, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Троу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
85 090

Стол обеденный Троу, черный

14
В наличии 1 шт.В пути 22 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, фрост, белый муар

14
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный
Фотография товара Стол раскладной Чорд, черный мрамор, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Чорд, черный мрамор, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
126 090

Стол раскладной Чорд, черный мрамор, ножки черные

11
В пути 1046 шт.
Фотография товара Стол Вега 160х90, массив, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вега 160х90, массив, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
230 290

Стол Вега 160х90, массив, дуб

8
Фотография товара Стол обеденный Глид, раскладной, дуб артизан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Глид, раскладной, дуб артизан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 390

Стол обеденный Глид, раскладной, дуб артизан / черный

12
В пути 771 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Венера диамант серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Венера диамант серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99042
16 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Венера диамант серый велюр

26
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Henry, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Henry, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Henry, синий

65
В наличии 2 шт.
Фотография товара Cтул Брю, морская волна велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, морская волна велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, морская волна велюр

10
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый

13
  • бежевый
  • серый, черный
  • белый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул барный Сайпл MR-7, велюр bella 05, каркас черный муар

10
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, серый велюр

10
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, фиолетовый
  • зеленый, коричневый
  • красный, коричневый
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, металл, черный

14
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, терракотовый, золото

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный София, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Стул барный София, белый

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Кишбер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, бежевый

14
  • Стул Кишбер
  • черный
  • бежевый

Товар в корзине

Табурет барный Royce, белый
Табурет барный Royce, белый
от 3 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Стол обеденный Лиса Вайт, 180*90*75, керамика, металл, белый

6
Фотография товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол журнальный Силк, белый мрамор, белый

9
В наличии 4 шт.В пути 825 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Джем со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Джем со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Стол раздвижной Джем со стеклом

7
В наличии 22 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности