Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасапластик, металл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет