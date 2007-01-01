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Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге
88 оценок
5 49041
9 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 1Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 2Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 3Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 4Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 5Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 6Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 7Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 8Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 9Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге - фото 10Стул Safir, велюр Velutto-34 черный, морилка венге - видео 11
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Сафир, велюр Велутто-34 черный, морилка венге

Артикул: CH-025-432
88 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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