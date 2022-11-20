Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес6.5 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.16 м3
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Кантри, без подушки
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, белый