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Стул Halmar Clarion 2, серый/черный - фото 1Стул Halmar Clarion 2, серый/черный - фото 2Стул Halmar Clarion 2, серый/черный - фото 3Стул Halmar Clarion 2, серый/черный - фото 4Стул Halmar Clarion 2, серый/черный - фото 5Стул Halmar Clarion 2, серый/черный - фото 6

Стул Halmar Clarion 2, серый/черный

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Стул барный Mars, велюр оранжевый
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Стул барный Mars, велюр оранжевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес6.5 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3

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