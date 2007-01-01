Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Канны» - это идеальное решение для тех, кто хочет создать уютный уголок для отдыха в своем саду, террасе или на балконе. Сочетание прочного алюминиевого каркаса и качественной оплетки из роупа обеспечивает долговечность и устойчивость кресла к различным погодным условиям.Коричневый (RAL8016) цвет каркаса и плетения придают продукту элегантный и современный вид, который легко впишется в любой экстерьер. Порошковая износостойкая краска гарантирует сохранение яркости цвета и защиту от ржавчины.Одним из преимуществ плетеного кресла «Канны» является наличие мягких подушек со съемными чехлами, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании и удобство в уходе за изделием.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Вес11,4 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14.70 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет