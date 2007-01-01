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Канны кресло плетеное из роупа, коричневый - фото 1Канны кресло плетеное из роупа, коричневый - фото 2

Канны кресло плетеное из роупа, коричневый

Артикул: CH-077-317
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Канны» - это идеальное решение для тех, кто хочет создать уютный уголок для отдыха в своем саду, террасе или на балконе. Сочетание прочного алюминиевого каркаса и качественной оплетки из роупа обеспечивает долговечность и устойчивость кресла к различным погодным условиям.Коричневый (RAL8016) цвет каркаса и плетения придают продукту элегантный и современный вид, который легко впишется в любой экстерьер. Порошковая износостойкая краска гарантирует сохранение яркости цвета и защиту от ржавчины.Одним из преимуществ плетеного кресла «Канны» является наличие мягких подушек со съемными чехлами, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании и удобство в уходе за изделием.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11,4 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки14.70 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Канны кресло плетеное из роупа, коричневый
Канны кресло плетеное из роупа, коричневый
57 590
В корзине

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