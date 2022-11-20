Барный стул Malibu красный глянец

15 оценок

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Барный стул Malibu красный глянец

4.4
4 780 ₽
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Барный стул Malibu черный глянец

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Пластик ABS
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 36cm*36cm
Размеры стула общие Ш*Г: 47cm*47cm
Высота сиденья от пола: 61-82cm
Высота стула общая: 75-96cm
Высота спинки: 21cm
Диаметр основания: 385mm
Вес стула нетто: 7kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 13.85
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.142

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Основные характеристики

  • Глубина470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина470 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг

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