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Стул барный Орион красный

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Стул барный Орион белый

Характеристики товара

Описание

Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,13

Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 18

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Основные характеристики

  • Высота650/850 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес6.8 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

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