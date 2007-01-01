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Стул барный Solo, мягкое сидение

Артикул: CH-059-541
11 оценок
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Фотография товара Стул барный Solo от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3,7 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый, белый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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от 10 890
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