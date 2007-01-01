Характеристики товара
Описание
Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота750 мм
- Вес3,7 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветкоричневый, белый, серый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасмассив бука
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет