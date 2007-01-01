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Настоящее фото товара Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл
51 оценка
3 9905
4 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 1Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 2Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 3Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 4Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 5Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 6Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 7Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 8Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 9Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 10Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл - фото 11
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Реальное изображение товара 1 Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Олис, велюр бежевый, ножки металл

Артикул: CH-032-890
51 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Олис с металлическим каркасом представляет собой сочетание современного дизайна и практичности. Он подходит как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье обеспечивает комфортное сидение, что позволяет удобно проводить время за столом.

Преимущества:

Удобство: мягкое сиденье создает комфортную атмосферу для отдыха и общения.
Износостойкость: обивка устойчива к повреждениям, что упрощает уход и поддержание чистоты в общественных местах.
Долговечность: металлический каркас обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Современный дизайн: стильный внешний вид легко вписывается в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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