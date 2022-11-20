Характеристики товара
Описание
Съемные конусные ноги металл, профиль 32*18
Продаются комплектами по 4 шт
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Тип ножекКонусные
Съемные конусные ноги металл, профиль 32*18
Продаются комплектами по 4 шт
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