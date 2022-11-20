Товар в корзине. Перейти
Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл - фото 1Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл - фото 2Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл - фото 3Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл - фото 4Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл - фото 5Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл - фото 6

Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, венге
Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, венге
Следующий Кресло - качалка вращающееся Папасан
Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, венге

Характеристики товара

Описание

Съемные конусные ноги металл, профиль 32*18
Продаются комплектами по 4 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Тип ножекКонусные
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 31, произведённого компанией ChiedoCover
от950
5

Чехол 31

Настоящее фото товара Чехол 28, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
11

Чехол 28

Настоящее фото товара Чехол 59, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Чехол 59

Комплект подушек для стулаНастоящее фото товара Комплект подушек для стула, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
14

Комплект подушек для стула

Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69023
890 ₽
114Хит

Чехол 42, габардин бежевый

В наличии 17 шт.
Чехол 57, габардин, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от950
6

Чехол 57, габардин, бежевый

Чехол ЕвроНастоящее фото товара Чехол Евро, произведённого компанией ChiedoCover
от850
107Хит

Чехол Евро

Другие товары из разделапо расположению
Настоящее фото товара Лавочка садовая со спинкой Фортуна 1,5м, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
9

Лавочка садовая со спинкой Фортуна 1,5м

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Набор мебели Флора 1,5м, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
5

Набор мебели Флора 1,5м

В наличии 12 шт.
Кресло - качалка СантьягоНастоящее фото товара Кресло - качалка Сантьяго, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
13

Кресло - качалка Сантьяго

В наличии 22 шт.
Кресло -качалка Сантьяго бежевоеНастоящее фото товара Кресло -качалка Сантьяго бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
7

Кресло -качалка Сантьяго бежевое

В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Кресло-качалка Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
11

Кресло-качалка Сан-Ремо

В наличии 786 шт.
Настоящее фото товара Кресло на подставке Элма, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
7

Кресло на подставке Элма

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Лежак-качалка Джерси текстилен , произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
8

Лежак-качалка Джерси текстилен

В наличии 188 шт.
Кресло-шезлонг Альберто-2 тафтингНастоящее фото товара Кресло-шезлонг Альберто-2 тафтинг, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
9

Кресло-шезлонг Альберто-2 тафтинг

В наличии 28 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг