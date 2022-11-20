Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес7.5 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол Oslo, круглый
Стол Вустер
Столик Леборк
Стол обеденный Мулен белый
Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый
Стол Фин 120 раздвижной, Дуб Канзас/ белый каркас
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Изо с пюпитром, красный