Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Ее стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 51,5*48*79
Вес брутто: 11,8 кг
Объем: 0,195
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Ширина505 мм
- Глубина460 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки515 мм
- Высота упаковки790 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки11.80 кг