Характеристики товара
Описание
Стул барный Битл Лайт ПУ коричневый, металлический каркас, черные ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина505 мм
- Высота835 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки515 мм
- Высота упаковки790 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки11.8 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики510
- Изделия стопируютсяНет