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Настоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
26 оценок
8 19051
16 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 1Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 2Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 3Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 4Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 5Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 6Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 7Видеообзор мягкого стула Турин - ChiedoCover - видео 8
Распродажа

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

Артикул: CH-002-158
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Битл Лайт ПУ коричневый, металлический каркас, черные ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки515 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки11.8 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики510
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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