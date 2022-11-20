Товар в корзине. Перейти
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 1Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 2Видеообзор мягкого стула Турин - ChiedoCover - видео 3Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 4Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки - фото 5

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Следующий Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Ее стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 51,5*48*79

Вес брутто: 11,8 кг

Объем: 0,195

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Ширина505 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки515 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки11.80 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Настоящее фото товара Стул Рамона, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул Рамона, темно-коричневый

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
5 89051
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый

В наличии 77 шт.
Стул Eames DAR черныйНастоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
13

Стул Eames DAR черный

Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
8

Стул Eames DAR белый

Стул Eames DSR белыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames DSR белый

В наличии 42 шт.
Стул Eames DSR черныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames DSR черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames DSR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR желтый

Стул Eames DSR красныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR красный

Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул Eames DSR зеленый

Другие товары из разделамебель для кофейни
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 50 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Бентвуд A-8145, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
9

Стул Бентвуд A-8145

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1014, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
8

Подстолье чугунное 1014

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Блюдце Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
69
Оптовая цена
14

Блюдце Проотель

Настоящее фото товара Покрывало 220-122, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
9

Покрывало 220-122

Настоящее фото товара Настольная лампа Miraggio, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
9

Настольная лампа Miraggio

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
11

Кресло Монако

Стол EdsonНастоящее фото товара Стол Edson, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Стол Edson

Настоящее фото товара Стул Бринтелликс, медь-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена
14

Стул Бринтелликс, медь-бежевый

Настоящее фото товара Винный стеллаж Бомбей, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
14

Винный стеллаж Бомбей

Парикмахерское кресло ЛейкНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Лейк, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Лейк