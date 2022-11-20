Характеристики товара
Описание
Мягкое сиденье стула выполнено из красной PU-кожи с минималистичной прострочкой крупными прямоугольниками вдоль самого сиденья и спинки, цельный каркас с широким устойчивым основанием – из блестящего хромированного металла. Благодаря выраженному плавному скату от основания к спинке на стуле можно удобно устроиться даже без подлокотников.
Каркас: хромированная сталь.
Обивка: экокожа
Ширина: 47,0 см.
Глубина: 54,0 см.
Высота: 89-110
Высота сиденья: 58-83
Нагрузка: 100 кг.
База: 415 мм.
Вес: 7,5 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65х26х50
Объем: 0,0845
Вес: 8,7 кг.
Основные характеристики
- Высота890/110 мм
- Высота до сиденья580/830 мм
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаискусственная кожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки8.70 кг