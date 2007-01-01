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Настоящее фото товара Стул барный Порше, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Порше, красный
26 оценок
6 49036
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Порше, красный - фото 1Стул барный Порше, красный - фото 2Стул барный Порше, красный - фото 3Стул барный Порше, красный - фото 4Стул барный Порше, красный - фото 5
Распродажа

Стул барный Порше, красный

Артикул: CH-002-118
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья580/830 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья580/830 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки8.7 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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