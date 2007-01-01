Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина460 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья580/830 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкрасный
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки8.7 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет