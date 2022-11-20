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Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки - фото 1Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки - фото 2Видеообзор мягкого стула Турин - ChiedoCover - видео 3Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки - фото 4Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки - фото 5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

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Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Ее стильное цветовое сочетание с черными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 51,5*48*79
Вес брутто: 11,8 кг
Объем: 0,195

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Ширина505 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки515 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки11.80 кг

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