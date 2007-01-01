Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Bollein, букле, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Bollein, букле, светло-коричневый
9 оценок
36 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Bollein, букле, светло-коричневый - фото 1Стул Bollein, букле, светло-коричневый - фото 2Стул Bollein, букле, светло-коричневый - фото 3Стул Bollein, букле, светло-коричневый - фото 4Стул Bollein, букле, светло-коричневый - фото 5

Стул Bollein, букле, светло-коричневый

Артикул: CH-079-862
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ricco, рогожка Bingo 32, бук морилка светлый орех
Фотография товара Стул Ricco, рогожка Bingo 32, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Bollein — это гармония скульптурной формы и уюта. Плавные линии спинки и подлокотников создают обволакивающий силуэт, который станет стильным акцентом в интерьере и подчеркнёт современный вкус. Широкое сиденье и удобная спинка с подлокотниками обеспечивают расслабленную посадку, позволяя комфортно проводить время за беседой или работой. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг и устойчива даже при интенсивном использовании, делая модель подходящей для дома, офиса или общественных пространств. Стул Bollein станет не просто функциональной деталью, а выразительным элементом, который придаст пространству индивидуальность и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96

40
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Simona серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Simona серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99042
25 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Simona серый

57
В наличии 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Neo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Neo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул полубарный Neo, серый

58
В наличии 73 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, велюр Dream 10, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, велюр Dream 10, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, велюр Dream 10, морилка черная

50
В корзине
Фотография товара Барный стул Стэн, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, серая кожа

88
В наличии 5 шт.
В корзине
Фотография товара Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук

57
В корзине
Фотография товара Стул Скай Профиль, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, голубой

7
В корзине
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, бежевый, металл, черный

11
В наличии 10 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Rooney, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rooney, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99032
15 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Rooney, белый

11
В наличии 28 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, черный

10
В наличии 20 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина

13
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Robin, хром, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Кресло Robin, хром

10
В корзине
Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло Victory MG-016, черный

7
В корзине
Фотография товара Кресло Bellas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bellas, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Bellas

5
В корзине
Фотография товара Кресло Aleksa, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aleksa, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Aleksa, зеленый

8
В корзине
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый

8
В наличии 61 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Copenhagen, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Copenhagen, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена

Кресло Copenhagen, зеленый

36
В корзине
New
Фотография товара Кресло Rills, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rills, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Кресло Rills, бежевый

15
В наличии 48 шт.
В корзине
В шоуруме
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0902
7 190 ₽

Полукресло Gucci, велюр Авелина 9981, каркас металл

8
В корзине
Хит
Фотография товара Полукресло Wegner белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Wegner белый, произведённого компанией ChiedoCover
от40 890
Оптовая цена

Полукресло Wegner белый

5
В наличии 1 шт.
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук

91
В корзине
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН черный

86
В наличии 31 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Тони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79010
7 490 ₽

Стул Тони

60
В корзине
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа

69
В наличии 41 шт.
В корзине
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа

82
В наличии 49 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Алексис велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр капучино

51
В наличии 67 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Седа велюр зеленый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Седа велюр зеленый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79040
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Седа велюр зеленый / черный

38
В наличии 8 шт.
В корзине
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square, серый

15
В наличии 91 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Mix, сиденье экокожа Space Graphite, спинка велюр Velutto 25, ножки бук, морилка черная, каркас RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, сиденье экокожа Space Graphite, спинка велюр Velutto 25, ножки бук, морилка черная, каркас RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул Mix, сиденье экокожа Space Graphite, спинка велюр Velutto 25, ножки бук, морилка черная, каркас RAL 9005

13
В корзине

Товар в корзине

Стул Bollein, букле, светло-коричневый
Стул Bollein, букле, светло-коричневый
36 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина

13
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Robin, хром, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Кресло Robin, хром

10
В корзине
Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло Victory MG-016, черный

7
В корзине
Фотография товара Кресло Bellas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bellas, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Bellas

5
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено